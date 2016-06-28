Европарламент рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины летом - И.Геращенко

"С вице-премьером по евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе и министром иностранных дел П.Климкиным обменялись мнениями о мини-саммите Украина - ЕС, который состоялся при участии Президента в Брюсселе 27 июня. Действительно, важно, что несмотря на сосредоточенность на результатах Brexit, руководство ЕС провело полноценные консультации с Украиной", - сообщила она.

По словам И.Геращенко, это была первая встреча в формате руководства ЕС с лидерами других стран, не входящих в ЕС.

"Несмотря на сосредоточенность на проблемах по результатам референдума, руководство Евросоюза заверило, что Украина остается среди ключевых приоритетов ЕС. Относительно безвизового, то все признали, что Украина выполнила все пункты ПДВЛ и теперь Европарламент и СЕ должны принять соответствующие решения без проволочек", - добавила она.

Вице-спикер добавила, что предоставление Украине безвизового режима ожидается в этом году.

"Как я и отмечала ранее, Brexit повлияет на отсрочку рассмотрения украинского кейса в европейских институциях на несколько недель или месяцев... Но ожидаем, что в профильных комитетах ЕП вопрос безвиза рассмотрят летом, чтобы потом как можно быстрее передать рассмотрение в сессионный зал", - подчеркнула И.Геращенко.

Как сообщал УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, Украина и ЕС скоординировали действия в вопросе безвизового режима.