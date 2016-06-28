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Європарламент розгляне питання безвізового режиму для України влітку – І.Геращенко

Європарламент розгляне питання безвізового режиму для України влітку – І.Геращенко

Київ • УНН

 • 6872 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Європейський парламент має розглянути питання надання Україні безвізового режиму з ЄС вже цього літа. Про це повідомила у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

“З віце-прем’єром з євроатлантичної інтеграції І. Климпуш- Цинцадзе та міністром закордонних справ П.Клімкіним обмінялися думками про міні-саміті Україна — ЄС, що відбувся за участі Президента у Брюсселі 27 червня. Дійсно, важливо, що попри зосередженість на результатах Brexit, керівництво ЄС провело повноцінні консультації з Україною”, — повідомила вона.

За словами І.Геращенко, це була перша зустріч у форматі керівництва ЄС з лідерами інших країн, що не входять до Союзу.

“Попри зосередженість на проблемах за наслідками референдуму, керівництво Євросоюзу запевнило, що Україна залишається серед ключових пріоритетів ЄС. Щодо безвізового, то всі визнали, що Україна виконала всі пункти ПДВЛ і тепер Європарламент і РЄ мають прийняти відповідні рішення без зволікань”, — додала вона.

Віце-спікер додала, що надання Україні безвізового режиму очікують вже цього року.

“Як я й зазначала раніше, Brexit вплине на відтермінування розгляду українського кейсу в європейських інституціях на кілька тижнів чи кілька місяців... Але очікуємо, що в профільних комітетах ЄП питання безвізу розглянуть влітку, аби потім якнайшвидше передати розгляд до сесійної зали”, — наголосила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, за словами Президента України Петра Порошенка, Україна та ЄС скоординували дії у питанні безвізового режиму.

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