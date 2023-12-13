Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана
Киев • УНН
Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и раскритиковали заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против вступления Украины, подчеркнув стратегическую важность расширения ЕС. Они настаивали на соблюдении Копенгагенских критериев без ускорения процесса.
Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС на саммите 14-15 декабря принять решение об открытии переговоров о членстве Украины и Молдовы и осудили заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно начала переговоров о присоединении Украины, сообщили в евроинституте, пишет УНН.
Депутаты Европарламента призывают Европейский совет принять решение на своем заседании 14-15 декабря начать переговоры о вступлении Украины и Республики Молдова
Они указали, что, при условии, что будут сделаны определенные шаги по реформированию, переговоры о вступлении следует также начать с Боснией и Герцеговиной, а Грузии следует предоставить статус кандидата.
"ЕС должен установить четкие сроки для стран-кандидатов для завершения переговоров о вступлении в ЕС до конца этого десятилетия", - подчеркнули члены Европарламента.
Однако, по их словам, "ускоренного процесса вступления в ЕС не должно быть". Депутаты Европарламента настаивают на том, что Копенгагенские критерии должны быть выполнены, чтобы гарантировать, что страны-кандидаты и потенциальные кандидаты продемонстрируют последовательную и устойчивую приверженность демократии, верховенству закона, правам человека, уважению и защите меньшинств, а также экономическим реформам.
Из-за агрессивной войны рф против Украины расширение стало еще более стратегически важным и является одним из самых мощных геополитических инструментов в распоряжении ЕС, отметили депутаты Европарламента, называя его стратегическими инвестициями в мир и безопасность, а также движущей силой для демократии и европейских ценностей на всем континенте.
Депутаты Европарламента призвали следующую коллегию еврокомиссаров назначить еврокомиссара по расширению и обеспечить четкое отделение двусторонних вопросов от политики расширения ЕС.
Депутаты Европарламента "решительно осудили заявления премьер-министра Венгрии о начале переговоров о присоединении Украины и изменении политики страны в отношении Косово". Заявления Орбана препятствуют процессу расширения ЕС, предупреждают депутаты Европарламента, напоминая Совету ЕС о потенциальных негативных последствиях принятия Венгрией председательства в Совете в июле 2024 года.
В резолюции также подчеркивается необходимость проведения внутренних реформ ЕС параллельно с процессом расширения, чтобы повысить способность ЕС эффективно интегрировать новых членов, в том числе путем введения голосования квалифицированным большинством, которое также будет применяться к решениям внешней политики и политики безопасности, а также в соответствующих сферах к процессу присоединения.
Резолюция была принята 468 голосами за, 99 против и при 58 воздержавшихся.
Напомним
В середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.
Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение.
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана
Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и раскритиковали заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против вступления Украины, подчеркнув стратегическую важность расширения ЕС. Они настаивали на соблюдении Копенгагенских критериев без ускорения процесса.
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