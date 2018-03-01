Европарламент поддержал жесткие санкции против Польши

Целью санкций, отмечает издание, является отказ польского правительства национал-консерваторов "Права и справедливости" (ПиС) от скандальной реформы правосудия.

Так, в четверг, 1 марта, евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами "за", против проголосовали 147 евродепутатов. Теперь от правительств стран-членов Евросоюза требуется действовать в соответствии со статьей 7 Маастрихтского соглашения, которая позволяет приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя.

Как отмечает издание, в таком случае может идти речь о санкциях вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете Европейского Союза.

Для введения жестких наказаний против Польши необходимо согласие 22 стран-членов в Совете ЕС. Первое такое голосование ожидается в апреле этого года.

Напомним, 20 декабря Еврокомиссары приняли решение о направлении в страны-члены ЕС заявления о нарушении верховенства закона в Польше в связи с реформой судов.