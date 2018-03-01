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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59120 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71090 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74025 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106043 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100005 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104317 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111313 просмотра

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Европарламент поддержал жесткие санкции против Польши

Европарламент поддержал жесткие санкции против Польши

Киев  •  УНН

 • 7727 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал санкции Евросоюза против Польши из-за сворачивания в стране демократии и правового государства, передает УНН со ссылкой на DW.

Целью санкций, отмечает издание, является отказ польского правительства национал-консерваторов "Права и справедливости" (ПиС) от скандальной реформы правосудия.

Так, в четверг, 1 марта, евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами "за", против проголосовали 147 евродепутатов. Теперь от правительств стран-членов Евросоюза требуется действовать в соответствии со статьей 7 Маастрихтского соглашения, которая позволяет приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя.

Как отмечает издание, в таком случае может идти речь о санкциях вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете Европейского Союза.

Для введения жестких наказаний против Польши необходимо согласие 22 стран-членов в Совете ЕС. Первое такое голосование ожидается в апреле этого года.

Напомним, 20 декабря Еврокомиссары приняли решение о направлении в страны-члены ЕС заявления о нарушении верховенства закона в Польше в связи с реформой судов.

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