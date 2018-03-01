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Європарламент підтримав жорсткі санкції проти Польщі

Європарламент підтримав жорсткі санкції проти Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Європейський парламент переважною більшістю голосів підтримав санкції Євросоюзу проти Польщі через згортання в країні демократії та правової держави, передає УНН з посиланням на DW.

Метою санкцій, зазначає видання, є відмова польського уряду націонал-консерваторів "Права і справедливості" (ПіС) від скандальної реформи правосуддя.

Так, в четвер, 1 березня, євродепутати ухвалили відповідну резолюцію 422 голосами "за", проти проголосували 147 євродепутатів. Тепер від урядів країн-членів Євросоюзу вимагається діяти відповідно до статті 7 Маастрихтської угоди, яка дозволяє припиняти дію окремих прав країни-порушника.

Як зазначає видання, в такому разі може йтися про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу.
Для запровадження жорстких покарань проти Польщі необхідна згода 22 країн-членів у Раді. ЄС Перше таке голосування очікується у квітні цього року.

Нагадаємо, 20 грудня Єврокомісари ухвалили рішення про направлення до країн-членів ЄС заяви про порушення верховенства закону в Польщі в зв'язку з реформою судів.

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