Европа заинтересована в хороших отношениях с США - А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во время пресс-конференции в Варшаве, после встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло, что Германия и Европа имеют врожденную заинтересованность в получении прочных связей с США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Германия, как и европейцы, мы имеем врожденную заинтересованность в хороших трансатлантических отношениях на основе общих ценностей", - сказала А.Меркель.
Она добавила, что НАТО обсудят будущее Альянса в свете замечаний со стороны новой администрации США.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп 16 января в интервью The Times назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, так как она должным образом не занималась проблемой терроризма.