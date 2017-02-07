Европа заинтересована в хороших отношениях с США - А.Меркель

"Германия, как и европейцы, мы имеем врожденную заинтересованность в хороших трансатлантических отношениях на основе общих ценностей", - сказала А.Меркель.

Она добавила, что НАТО обсудят будущее Альянса в свете замечаний со стороны новой администрации США.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп 16 января в интервью The Times назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, так как она должным образом не занималась проблемой терроризма.