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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европа заинтересована в хороших отношениях с США - А.Меркель

Киев • УНН

 • 7279 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во время пресс-конференции в Варшаве, после встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло, что Германия и Европа имеют врожденную заинтересованность в получении прочных связей с США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Европа заинтересована в хороших отношениях с США - А.Меркель

"Германия, как и европейцы, мы имеем врожденную заинтересованность в хороших трансатлантических отношениях на основе общих ценностей", - сказала А.Меркель.

Она добавила, что НАТО обсудят будущее Альянса в свете замечаний со стороны новой администрации США.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп 16 января в интервью The Times назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, так как она должным образом не занималась проблемой терроризма.

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