Європа зацікавлена у гарних відносинах із США - А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила під час прес-конференції у Варшаві, після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Беатою Шидло, що Німеччина і Європа мають вроджену зацікавленість в отриманні міцних зв'язків з США, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Німеччина, як і європейці, ми маємо вроджену зацікавленість в хороших трансатлантичних відносинах на основі наших спільних цінностей", - сказала А.Меркель.
Вона додала, що члени НАТО обговорять майбутнє Альянсу у світлі зауважень з боку нової адміністрації США.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп 16 січня в інтерв’ю The Times назвав НАТО важливою, але застарілою організацією, так як вона належним чином не займалася проблемою тероризму.