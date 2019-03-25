Европа бьет рекорды по производству курятины

"В 2018 году объем производства птицы в Европейском Союзе достиг рекордной отметки - 15,2 млн тонн, что на четверть или на 3,2 млн тонн больше, чем в 2010 году", - говорится в сообщении.

Около 70% продукции птицеводства приходится на 6 европейских стран. Крупнейшим производителем курятины на территории ЕС является Польша - 16,8% от общего объема. Далее следует Великобритания (12,9%), Франция (11,4%), Испания (10,7%), Германия (10,4%) и Италия (8,5%).

Напомним, одним из главных поставщиков курятины в ЕС является Украина. В частности, в январе этого года Украина поставила 8 тыс. 169 тонн мяса птицы в ЕС и заняла третье место в рейтинге крупнейших экспортеров.

Более того, не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины - из 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным птицеводам существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.

Инициативу ЕК связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине - агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка.