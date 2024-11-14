Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро - Шмыгаль
Киев • УНН
Европейская комиссия одобрила выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility после выполнения необходимых индикаторов. Общая сумма поддержки за год достигнет 16,1 млрд евро после согласования Советом ЕС.
Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
По его словам, ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что украинское правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша.
«Рассчитываем на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро», - сообщил Шмыгаль.
Кроме того, он поблагодарил ЕС за непоколебимую поддержку Украины.
«Даже несмотря на полномасштабную войну с Россией, мы продолжаем реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС», - резюмировал Премьер.
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