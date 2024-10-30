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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссия о телемарафоне: следует переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободного обмена мнениями

Еврокомиссия о телемарафоне: следует переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободного обмена мнениями

Киев  •  УНН

18:12 • 986 просмотра

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Еврокомиссия выразила обеспокоенность относительно государственного финансирования телемарафона «Единые новости» и его роли как платформы для обмена мнениями. Комиссия предоставила рекомендации по улучшению медиа-ландшафта в Украине.

Европейская комиссия заявила, что следует переоценить, является ли национальный телемарафон «Единые новости» в Украине лучшей платформой для свободного обмена мнениями между украинцами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Еврокомиссии по прогрессу государств-кандидатов на вступление.

В отчете отмечается, что основная проблема касается финансирования из госбюджета телемарафона «Единые новости».

В 2023 году правительство Украины вложило государственные средства в проект телемарафона. Следует переоценить, является ли это лучшая платформа для свободного обмена мнениями между украинцами

- говорится в отчете.

Еврокомиссия отметила, основной задачей телеканала «Рада» должно стать распространение информации о парламентском деле, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции.

Кроме того, Еврокомиссия заявила, что Украина находится между определенным уровнем подготовки и умеренным уровнем подготовки по свободе слова.

Украина достигла определенного прогресса на фоне ограничений и неблагоприятных условий, созданных продолжающейся российской военной агрессией, таких как дорожная карта для восстановления послевоенного медиа-ландшафта

- говорится в отчете.

Еврокомиссия рекомендует в следующем году Украине, в частности:

  • обеспечить безопасность и независимость журналистов и уважение к их роли в публичной информации; быстро расследовать все случаи запугивания и преследования в отношении них;
  • обеспечить достаточное финансирование общественного вещателя, которое бы позволило независимым общественным СМИ выполнять свою роль, закрепленную в законодательстве Украины;
  • продолжать свои усилия для поддержки и постепенного восстановления прозрачного, плюралистического и независимого медиаландшафта, обеспечивая, чтобы ограничения, наложенные по соображениям безопасности, соответствовали ключевым общественным правам и интересам, таким как доступ к информации и свобода СМИ.

Дополнение

Министр культуры Украины Николай Точицкий заявил, что национальный телемарафон «Единые новости» будет продолжать вещание, пока идет война. Он отметил важность марафона для противодействия российской пропаганде.

В отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон «Единые новости», платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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