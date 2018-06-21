Еврокомиссия завершила аудит здоровья птицы в Украине

Инспекторы ЕС озвучили предварительные комментарии относительно проведенного аудита. В частности, по внедренной с учетом оценки рисков национальной программе наблюдения за гриппом; действенности государственной лабораторной сети по диагностике болезней птицы, проведенных мероприятий при ликвидации вспышек гриппа птицы в Украине (2016 -2017 гг).

"Особое внимание было уделено регистрации мощностей по выращиванию птицы, осуществлении официального контроля за соблюдением требований биобезопасности в них и системе сертификации продукции птицеводческого сектора в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, проект отчета о результатах аудита инспекторов ЕС будет отправлен украинской стороне в течение 30 дней.

Напомним, в марте текущего года миссия Генерального директората Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) проверила качество курятины крупнейшего экспортера страны - компании "Мироновский хлебопродукт". Еврокомиссия пришла к выводу, что продукция этой компании соответствует международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food.