Еврокомиссия завершила аудит здоровья птицы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Инспекторы Европейской комиссии завершили аудит Украины по оценке системы контроля здоровья животных. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.
Инспекторы ЕС озвучили предварительные комментарии относительно проведенного аудита. В частности, по внедренной с учетом оценки рисков национальной программе наблюдения за гриппом; действенности государственной лабораторной сети по диагностике болезней птицы, проведенных мероприятий при ликвидации вспышек гриппа птицы в Украине (2016 -2017 гг).
"Особое внимание было уделено регистрации мощностей по выращиванию птицы, осуществлении официального контроля за соблюдением требований биобезопасности в них и системе сертификации продукции птицеводческого сектора в ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, проект отчета о результатах аудита инспекторов ЕС будет отправлен украинской стороне в течение 30 дней.
Напомним, в марте текущего года миссия Генерального директората Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) проверила качество курятины крупнейшего экспортера страны - компании "Мироновский хлебопродукт". Еврокомиссия пришла к выводу, что продукция этой компании соответствует международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food.