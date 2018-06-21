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Єврокомісія завершила аудит здоров'я птиці в Україні

Єврокомісія завершила аудит здоров'я птиці в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Інспектори Європейської комісії завершили аудит України щодо оцінки системи контролю здоров'я тварин. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.

Інспектори ЄС озвучили попередні коментарі щодо проведеного аудиту. Зокрема, щодо впровадженої з врахуванням оцінки ризиків національної програми спостереження за грипом; дієвості державної лабораторної мережі з діагностики хвороб птиці, проведених заходів при ліквідації спалахів грипу птиці в Україні ( 2016 -2017 рр).

"Особливу увагу було приділено реєстрації потужностей з вирощування птиці, здійсненні офіційного контролю за дотриманням вимог біобезпеки в них та системі сертифікації продукції птахівничого сектору до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, проект звіту щодо результатів аудиту інспекторів ЄС буде надіслано українській стороні впродовж 30 днів.

Нагадаємо, у березні поточного року місія Генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE) перевірила якість курятини найбільшого експортера країни - компанії "Миронівський хлібопродукт". Єврокомісія дійшла висновку, що продукція цієї компанії відповідає міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food.

Українські Національні Новини

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