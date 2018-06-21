Єврокомісія завершила аудит здоров'я птиці в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Інспектори Європейської комісії завершили аудит України щодо оцінки системи контролю здоров'я тварин. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
Інспектори ЄС озвучили попередні коментарі щодо проведеного аудиту. Зокрема, щодо впровадженої з врахуванням оцінки ризиків національної програми спостереження за грипом; дієвості державної лабораторної мережі з діагностики хвороб птиці, проведених заходів при ліквідації спалахів грипу птиці в Україні ( 2016 -2017 рр).
"Особливу увагу було приділено реєстрації потужностей з вирощування птиці, здійсненні офіційного контролю за дотриманням вимог біобезпеки в них та системі сертифікації продукції птахівничого сектору до ЄС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, проект звіту щодо результатів аудиту інспекторів ЄС буде надіслано українській стороні впродовж 30 днів.
Нагадаємо, у березні поточного року місія Генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE) перевірила якість курятини найбільшого експортера країни - компанії "Миронівський хлібопродукт". Єврокомісія дійшла висновку, що продукція цієї компанії відповідає міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food.