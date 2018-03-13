Еврокомиссия призвала Лондон превратить слова по Brexit в действия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Великобритания должна скорее прекратить обсуждение и предоставить детальный план ее выхода из Европейского Союза. Об этом во вторник заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Пришло время превратить речи на договоры, превратить обязательства в соглашения, а широкие предложения и пожелания относительно будущих отношений в конкретные реальные решения", - заявил он.
По его словам, особенно важно, чтобы Великобритания сделала конкретные предложения по решению североирландского вопроса, который является одним из самых деликатных в переговорах по Brexit.
"Премьер-министр Мэй, дайте нам больше информации о том, как Великобритания видит будущие отношения с Европейским Союзом", - призвал Ж.-К.Юнкер.
Как сообщал УНН, Великобритания и ЕС находятся в состоянии конфронтации из-за отношения после Brexit.