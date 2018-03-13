Єврокомісія закликала Лондон перетворити слова щодо Brexit у дії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Велика Британія має скоріше припинити обговорення і надати детальний план її виходу із Європейського Союзу. Про це у вівторок заявив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Прийшов час перетворити промови на договори, перетворити зобов'язання в угоди, а широкі пропозиції та побажання щодо майбутніх відносин у конкретні реальні рішення", - заявив він.

З його слів, особливо важливо, щоб Велика Британія зробила конкретні пропозиції щодо вирішення північноірландського питання, яке є одним із найбільш делікатних у перемовинах про Brexit.

"Прем'єр-міністр Мей, дайте нам більше інформації про те, як Велика Британія бачить майбутні відносини з Європейським Союзом", - закликав Ж.-К.Юнкер.

Як повідомляв УНН, Велика Британія і ЄС перебувають у стані конфронтації через відносини після Brexit.

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