Еврокомиссия: Шенген должен полноценно функционировать уже в этом году

“Пришло время постепенно вернуться к полноценному функционированию Шенгенской зоны, и сегодня мы предлагаем конкретные шаги, чтобы сделать это”, — отметил Д.Аврамопулос.

“Благодаря нашим совместным усилиям наши внешние границы теперь надежнее и безопаснее. Через шесть месяцев мы вернемся к полностью функционирующей Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля”, — сказал Ф.Тиммерманс.

Еврокомиссия при этом рекомендовала Совету ЕС еще раз дать разрешение отдельным странам Шенгенской зоны продлить на шесть месяцев действие пограничного контроля — на этот раз, в последний раз. Речь идет о таких странах, как Австрия, Дания, Германия, Швеция, а также Норвегия, которая, хотя и не является государством-членом ЕС, но тоже входит в Шенген.