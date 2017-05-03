Еврокомиссия: Шенген должен полноценно функционировать уже в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Введенная в разгар кризиса беженцев процедура пограничного контроля внутри Шенгенской зоны должна длиться не дольше, чем до конца текущего года. Это озвучили вице-президент ЕК Франс Тиммерманс и еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос в Брюсселе, сообщается на сайте ЕС, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Пришло время постепенно вернуться к полноценному функционированию Шенгенской зоны, и сегодня мы предлагаем конкретные шаги, чтобы сделать это”, — отметил Д.Аврамопулос.
“Благодаря нашим совместным усилиям наши внешние границы теперь надежнее и безопаснее. Через шесть месяцев мы вернемся к полностью функционирующей Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля”, — сказал Ф.Тиммерманс.
Еврокомиссия при этом рекомендовала Совету ЕС еще раз дать разрешение отдельным странам Шенгенской зоны продлить на шесть месяцев действие пограничного контроля — на этот раз, в последний раз. Речь идет о таких странах, как Австрия, Дания, Германия, Швеция, а также Норвегия, которая, хотя и не является государством-членом ЕС, но тоже входит в Шенген.