Єврокомісія: Шенген повинен повноцінно функціонувати уже цього року

“Настав час поступово повернутися до повноцінного функціонування Шенгенської зони, і сьогодні ми пропонуємо конкретні кроки, щоб зробити це”, — зазначив Д.Аврамопулос.

“Завдяки нашим спільним зусиллям наші зовнішні кордони тепер надійніші та безпечніші. Через шість місяців ми повернемося до цілковито функціонуючої Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю”, — сказав Ф.Тіммерманс.

Єврокомісія при цьому рекомендувала Раді ЄС ще раз дати дозвіл окремим країнам Шенгенської зони подовжити на шість місяців дію прикордонного контролю — цього разу, востаннє. Мова йде про такі країни, як Австрія, Данія, Німеччина, Швеція, а також Норвегія, яка, хоч і не є державою-членом ЄС, але теж входить до Шенгену.