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Єврокомісія: Шенген повинен повноцінно функціонувати уже цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Запроваджена в розпал кризи біженців процедура прикордонного контролю всередині Шенгенської зони має тривати не довше, ніж до кінця поточного року. Це озвучили віце-президент ЄК ФрансТіммерманс та єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос у Брюсселі, повідомляється на сайті ЄС, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Єврокомісія: Шенген повинен повноцінно функціонувати уже цього року

“Настав час поступово повернутися до повноцінного функціонування Шенгенської зони, і сьогодні ми пропонуємо конкретні кроки, щоб зробити це”, — зазначив Д.Аврамопулос.

“Завдяки нашим спільним зусиллям наші зовнішні кордони тепер надійніші та безпечніші. Через шість місяців ми повернемося до цілковито функціонуючої Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю”, — сказав Ф.Тіммерманс.

Єврокомісія при цьому рекомендувала Раді ЄС ще раз дати дозвіл окремим країнам Шенгенської зони подовжити на шість місяців дію прикордонного контролю — цього разу, востаннє. Мова йде про такі країни, як Австрія, Данія, Німеччина, Швеція, а також Норвегія, яка, хоч і не є державою-членом ЄС, але теж входить до Шенгену.

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