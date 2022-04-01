Еврокомиссия приняла предложение о конвертации банкнот в гривну для украинских беженцев

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"Комиссия приняла сегодня свое предложение по рекомендации Совета о конвертации банкнот гривны в валюту принимающих государств-членов лицами, спасающимися от войны в Украине. Это предложение дополняет гуманитарную помощь, предоставляемую ЕС тем, кто бежит из Украины, в частности, когда они путешествуют по территории Союза, и оно полностью соответствует законодательству ЕС о предоставлении убежища и действиям ЕС за пределами страны", - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что более 3,8 миллиона человек, спасающихся от российского вторжения, прибыли в ЕС. Одной из неотложных потребностей людей является конвертация банкнот гривны в валюту страны пребывания.

Так, Комиссия предлагает сделать возможным конвертацию на одинаковых условиях во всех странах ЕС.

"Сегодняшнее предложение направлено на продвижение скоординированного подхода для всех государств-членов, чтобы предложить тем, кто бежит из Украины, одинаковые условия для конвертации их банкнот в гривнах в местную валюту независимо от государства-члена, в котором они находятся", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что такой подход был необходим в связи с тем, что Национальный банк Украины был вынужден приостановить обмен банкнот гривны на наличную иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы Украины. Как следствие, кредитные учреждения в государствах-членах ЕС не желают осуществлять обмен из-за ограниченной конвертируемости банкнот гривны и подверженности валютному риску.

"Некоторые государства-члены рассматривают возможность введения национальных схем, поддерживающих конвертацию ограниченного количества гривен на человека, и цель Комиссии состоит в том, чтобы продвигать последовательный подход к таким схемам. Схемы должны предусматривать максимальный лимит в 10 000 гривен на человека без сборов по официальному обменному курсу, публикуемому Национальным банком Украины. Продолжительность схем должна составлять не менее трех месяцев", - отмечается в сообщении.

Дополнение

НБУ разрешил покупать валюту в регионах, находящихся под угрозой оккупации.