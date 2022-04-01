Єврокомісія прийняла пропозицію щодо конвертації банкнот у гривню для українських біженців

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 67583 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 79675 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 87080 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 91996 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 102174 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 154196 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71891 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 153259 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110290 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69587 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4м/с
59%
Популярнi новини

Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав

14 квітня, 17:27 • 7796 перегляди

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

14 квітня, 17:29 • 9026 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 15538 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 9922 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 16289 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 67586 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 154196 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176985 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 153259 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 264305 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97296 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99798 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44296 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47634 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62200 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Єврокомісія прийняла пропозицію щодо конвертації банкнот у гривню для українських біженців

Київ • УНН

 • 167601 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Європейська комісія прийняла пропозицію про конвертацію банкнот у гривню для втікачів з України, передає УНН з посиланням на комісію.

Єврокомісія прийняла пропозицію щодо конвертації банкнот у гривню для українських біженців

Цитата

"Комісія прийняла сьогодні свою пропозицію за рекомендацією Ради про конвертацію банкнот гривні у валюту приймаючих держав-членів особами, які рятуються від війни в Україні. Ця пропозиція доповнює гуманітарну допомогу, що надається ЄС тим, хто тікає з України, зокрема, коли вони подорожують територією Союзу, і вона повністю відповідає законодавству ЄС про надання притулку та діям ЄС за межами країни", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що понад 3,8 мільйона людей, які рятуються від російського вторгнення, прибули до ЄС. Однією з нагальних потреб людей є конвертація банкнот гривні у валюту країни перебування.

Так, Комісія пропонує зробити можливим конвертацію на однакових умовах у всіх країнах ЄС.

"Сьогоднішня пропозиція спрямована на просування скоординованого підходу для всіх держав-членів, щоб запропонувати тим, хто тікає з України, однакові умови для конвертації їх банкнот у гривні в місцеву валюту незалежно від держави-члена, в якій вони знаходяться", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що такий підхід був необхідний у зв'язку з тим, що Національний банк України був змушений призупинити обмін банкнот гривні на готівкову іноземну валюту, щоб захистити обмежені валютні резерви України. Як наслідок, кредитні установи в державах-членах ЄС не бажають здійснювати обмін через обмежену конвертованість банкнот гривні і схильності валютному ризику.

"Деякі держави-члени розглядають можливість введення національних схем, що підтримують конвертацію обмеженої кількості гривень на людину, і мета комісії полягає в тому, щоб просувати послідовний підхід до таких схем. Схеми повинні передбачати максимальний ліміт в 10 000 гривень на людину без зборів за офіційним обмінним курсом, що публікується Національним банком України. Тривалість схем повинна становити не менше трьох місяців", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

НБУ дозволив купувати валюту в регіонах, що знаходяться під загрозою окупації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$85,233.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.80
Ethereum
$1,632.37