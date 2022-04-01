Єврокомісія прийняла пропозицію щодо конвертації банкнот у гривню для українських біженців

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"Комісія прийняла сьогодні свою пропозицію за рекомендацією Ради про конвертацію банкнот гривні у валюту приймаючих держав-членів особами, які рятуються від війни в Україні. Ця пропозиція доповнює гуманітарну допомогу, що надається ЄС тим, хто тікає з України, зокрема, коли вони подорожують територією Союзу, і вона повністю відповідає законодавству ЄС про надання притулку та діям ЄС за межами країни", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що понад 3,8 мільйона людей, які рятуються від російського вторгнення, прибули до ЄС. Однією з нагальних потреб людей є конвертація банкнот гривні у валюту країни перебування.

Так, Комісія пропонує зробити можливим конвертацію на однакових умовах у всіх країнах ЄС.

"Сьогоднішня пропозиція спрямована на просування скоординованого підходу для всіх держав-членів, щоб запропонувати тим, хто тікає з України, однакові умови для конвертації їх банкнот у гривні в місцеву валюту незалежно від держави-члена, в якій вони знаходяться", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що такий підхід був необхідний у зв'язку з тим, що Національний банк України був змушений призупинити обмін банкнот гривні на готівкову іноземну валюту, щоб захистити обмежені валютні резерви України. Як наслідок, кредитні установи в державах-членах ЄС не бажають здійснювати обмін через обмежену конвертованість банкнот гривні і схильності валютному ризику.

"Деякі держави-члени розглядають можливість введення національних схем, що підтримують конвертацію обмеженої кількості гривень на людину, і мета комісії полягає в тому, щоб просувати послідовний підхід до таких схем. Схеми повинні передбачати максимальний ліміт в 10 000 гривень на людину без зборів за офіційним обмінним курсом, що публікується Національним банком України. Тривалість схем повинна становити не менше трьох місяців", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

НБУ дозволив купувати валюту в регіонах, що знаходяться під загрозою окупації.