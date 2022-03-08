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15 марта, 19:03 • 73309 просмотра

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НБУ разрешил покупать валюту в регионах, находящихся под угрозой оккупации

НБУ разрешил покупать валюту в регионах, находящихся под угрозой оккупации

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Национальный банк Украины уточнил и ослабил некоторые ограничения на валютном рынке, введенные со времени введения военного положения, в частности, касается операций на территориях, которые находятся под угрозой российской оккупации. Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.

Детали

По данным НБУ, с 8 марта 2022 года:

  • Банки получили возможность открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию на основании военного билета;
  • Клиенты банков на территориях, которые находятся под угрозой оккупации государством-агрессором, могут снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме, а также осуществлять покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой, при условии наличия средств или банковских металлов в филиале/отделении банка (решение об осуществлении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка);
  • Уточнено, что выдача банковских металлов со счетов клиентов банков производится без ограничений в пределах остатка на счете и при их наличии в кассе филиала или отделения;
  • Определено, что на территории Украины запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;
  • Расширена возможность для резидентов и нерезидентов осуществлять переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнах, но и в иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, целями и сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка Вооруженных Сил Украины, территориальная оборона Украины, защита, охрана здоровья и другие насущные вопросы защиты населения в условиях военного положения.

Дополнение

Украинцам разрешили снимать с карты до 30 тыс. грн в день в валюте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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