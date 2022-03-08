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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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НБУ дозволив купувати валюту у регіонах, які під загрозою окупації

НБУ дозволив купувати валюту у регіонах, які під загрозою окупації

Київ • УНН

 • 149078 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Національний банк України уточнив та послабив деякі обмеження на валютному ринку, запроваджені з часу введення воєнного стану, зокрема, щодо операцій на територіях, які перебувають під загрозою російської окупації. Про це повідомили в НБУ, пише УНН.

Деталі

За даними НБУ, з 8 березня 2022 року:

  • банки отримали можливість відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їх ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;
  • клієнти банків на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, можуть знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів із фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій ухвалюється керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
  • уточнено, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах залишку на рахунку та за їх наявності в касі філії або відділення;
  • визначено, що на території України заборона на проведення операцій із використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
  • розширено можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

Доповнення

Українцям дозволили знімати з картки до 30 тис. грн у день у валюті.

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