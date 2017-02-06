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Еврокомиссар Х.Стилианидес планирует в ближайшее время посетить Украину

Киев • УНН

 • 6981 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В ближайшее время Украину посетит Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христос Стилианидес, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Еврокомиссар Х.Стилианидес планирует в ближайшее время посетить Украину

Находясь с рабочим визитом в Брюсселе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с Комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидесом.

Главное внимание во время встречи уделили обострению ситуации на Востоке Украины в связи с обстрелами в г. Авдеевка и прилегающих районах, а также угрозе гуманитарной катастрофы в регионе. В этом контексте Вице-премьер-министр призвала ЕС к консолидации усилий в целях мирного урегулирования на Донбассе на основе полного выполнения Минских договоренностей.

Комиссара ЕС также проинформировали относительно утвержденного 11 февраля этого года Правительством Украины Плана мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, предназначенного для реинтеграции населения, находящегося на временно оккупированных территориях Украины.

Х.Стилианидес, в свою очередь, заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС и продолжении оказания необходимой помощи пострадавшему населению. Очередным сигналом поддержки должен стать визит Комиссара в Украину в ближайшее время.

Также стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере гражданской защиты населения и усиления сотрудничества в сфере предупреждения и урегулирования чрезвычайных ситуаций.

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