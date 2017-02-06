Єврокомісар Х.Стиліанідес планує найближчим часом відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Найближчим часом Україну відвідає Єврокомісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Христос Стиліанідес, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі, Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Христосом Стиліанідесом.
Головна увага під час зустрічі була приділена загостренню ситуації на Сході України у зв’язку з обстрілами в м. Авдіївка та прилеглих районах, а також загрозі гуманітарної катастрофи в регіоні. У цьому контексті Віце-прем'єр-міністр закликала ЄС до консолідації зусиль із метою мирного врегулювання на Донбасі на основі повного виконання Мінських домовленостей.
Комісара ЄС було також поінформовано щодо затвердженого 11 лютого цього року Урядом України Плану заходів щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, покликаного забезпечити реінтеграцію населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях України.
Х.Стиліанідес, своєю чергою, запевнив у повній підтримці України з боку ЄС та продовженні надання необхідної допомоги постраждалому населенню. Черговим сигналом підтримки має стати візит Комісара в Україну найближчим часом.
Також сторони обговорили актуальні питання співробітництва у сфері цивільного захисту населення та посилення співпраці у сфері запобігання і врегулювання надзвичайних ситуацій.