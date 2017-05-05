Евродепутаты призвали украинскую власть отменить е-декларирования для общественных активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Двадцать депутатов Европейского парламента призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, которые занимаются противодействием коррупции. Об этом говорится в письме, направленном 4 мая на имя Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрея Парубия, передает УНН со ссылкой на Центр информации о правах человека.
Отмечается, что в письме евродепутаты выражают удивление принятыми законодательными изменениями по электронному декларированию для антикоррупционных активистов.
"Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах - это ненужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг", - говорится в письме.
По мнению евродепутатов, это "проявления давления на тех общественных активистов, которые неутомимо выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине".
Депутаты призывают немедленно пересмотреть принятые законодательные изменения относительно е-декларирования и засвидетельствовать, что усилия украинской власти в борьбе с коррупцией является "искренними и серьезными".
Также члены Европарламента напомнили, что именно протест против массовой коррупции на высшем государственном уровне вывел украинцев на евромайдан.
Среди подписантов письма - Петрас Ауштревичус, Ребекка Хармс, Анна Фотыга, Павел Свобода и другие депутаты.
Напомним, ранее в НАПК заявили, что об отмене е-декларирования для общественного сектора речь пока не идет.