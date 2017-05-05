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Євродепутати закликали українську владу скасувати е-декларування для громадських активістів

Київ • УНН

 • 10973 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Двадцять депутатів Європейського парламенту закликали українську владу скасувати електронне декларування для громадських активістів, які займаються протидією корупції. Про це йдеться у листі, направленому 4 травня на ім'я Президента України Петра Порошенка, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та спікера парламенту Андрія Парубія, передає УНН з посиланням на Центр інформації про права людини.

Євродепутати закликали українську владу скасувати е-декларування для громадських активістів

Зазначається, що у листі євродепутати висловлюють здивування прийнятими законодавчими змінами щодо е-декларування для антикорупційних активістів.

"Ми переконані, що ці нововведення, які зараз покладені на представників неурядових організацій, що займаються протидією корупції, з вимогою публікувати декларації про їхні доходи – це непотрібний, безпрецедентний і дискримінаційний крок", - йдеться в листі.

На думку євродепутатів, це є "проявом тиску на тих громадських активістів, які невтомно виконують надзвичайно цінну роботу щодо викриття і повідомлення про випадки корупції в Україні".

Депутати закликають негайно переглянути прийняті законодавчі зміни щодо е-декларування і засвідчити, що зусилля української влади в боротьбі з корупцією є "щирими та серйозними".

Також члени Європарламенту нагадали, що саме протест проти масової корупції на найвищому державному рівні вивів українців на Євромайдан.

Серед підписантів листа – Петрас Ауштревічус, Ребекка Хармс, Анна Фотига, Павел Свобода та інші депутати.

Нагадаємо, раніше у НАЗК заявили, що про скасування е-декларування для громадського сектору поки не йдеться.

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