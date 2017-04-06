Евродепутаты рассказали об условиях приостановки "безвиза" для Украины

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26054 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100888 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116325 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175064 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128217 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123793 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116517 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106423 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107467 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103884 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 68020 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 37271 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 44682 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 85123 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 69355 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 125184 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 160516 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 168824 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 165002 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 164182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 117365 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 126930 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 133220 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 133141 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 137544 просмотра
Актуальное
Евродепутаты рассказали об условиях приостановки "безвиза" для Украины

Евродепутаты рассказали об условиях приостановки "безвиза" для Украины

Киев  •  УНН

 • 10734 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Если реформы в Украине затормозят, то у ЕС есть механизм, который может приостановить в экстренном порядке "безвиз". Об этом Deutche Welle сообщил евродепутат от Польши Дариуш Розати, передает УНН.

"Если что-то произойдет и реформы остановятся, тогда будет всегда возможность для просмотра этого процесса и для принятия соответствующих мер. В экстремальном случае, который, по моему мнению, должно возможен, визовый режим может быть приостановлен. Мы имеем соответствующий механизм, который обусловлен в соглашении о визовой либерализации ", - пояснил Д.Розати.

Евродепутат также уверен, что украинское правительство не станет менее мотивированным продолжать реформы после получения "безвизовых".

"Если Украина отменит или отступит от каких-то реформ, которые уже воплощены, это (возвращение визового режима - ред.) Может произойти. Например, если Украина отступит от каких-либо требований, которые перед ней были поставлены. Это всегда зависит от воли государств-членов ЕС ", - отметила евродепутат от Польши, член комитета иностранных Анна Фотыга.

При этом глава комитета ЕП по иностранным делам Эльмар Брок выразил надежду, что Украина все же продолжать процесс реформирования.

"Украина должна продолжать реформы, иначе ее ждет экономический коллапс и она не сможет двигаться вперед. Визовая либерализация - хорошая вещь для граждан Украины, а не для решения украинских проблем", - отметил Э.Брок.

Одной из главных проблем евродепутаты считают неэффективность борьбы с коррупцией и обещают следить за антикоррупционных изменениями в Украине.

"Безнаказанность за коррупцию проблема. Надеюсь, что судебная реформа приведет к привлечению к ответственности людей, обвиняемых в коррупции", - отметила Фотыга.

"Мы наблюдаем за борьбой против коррупции в Украине с большим вниманием. Мы знаем, что это является одной из главных проблем. И это также, к сожалению, является одним из тех вопросов, за которое Украина иногда критикуется западными государствами", - отметил Дариуш Розати .

Но, как отметил Михаэль Галлер, процесс реформ и его успешность в том числе и в антикоррупционной сфере, зависит исключительно от самой Украины, и ЕС не сможет ее к этому принудить.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы