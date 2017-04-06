Евродепутаты рассказали об условиях приостановки "безвиза" для Украины

"Если что-то произойдет и реформы остановятся, тогда будет всегда возможность для просмотра этого процесса и для принятия соответствующих мер. В экстремальном случае, который, по моему мнению, должно возможен, визовый режим может быть приостановлен. Мы имеем соответствующий механизм, который обусловлен в соглашении о визовой либерализации ", - пояснил Д.Розати.

Евродепутат также уверен, что украинское правительство не станет менее мотивированным продолжать реформы после получения "безвизовых".

"Если Украина отменит или отступит от каких-то реформ, которые уже воплощены, это (возвращение визового режима - ред.) Может произойти. Например, если Украина отступит от каких-либо требований, которые перед ней были поставлены. Это всегда зависит от воли государств-членов ЕС ", - отметила евродепутат от Польши, член комитета иностранных Анна Фотыга.

При этом глава комитета ЕП по иностранным делам Эльмар Брок выразил надежду, что Украина все же продолжать процесс реформирования.

"Украина должна продолжать реформы, иначе ее ждет экономический коллапс и она не сможет двигаться вперед. Визовая либерализация - хорошая вещь для граждан Украины, а не для решения украинских проблем", - отметил Э.Брок.

Одной из главных проблем евродепутаты считают неэффективность борьбы с коррупцией и обещают следить за антикоррупционных изменениями в Украине.

"Безнаказанность за коррупцию проблема. Надеюсь, что судебная реформа приведет к привлечению к ответственности людей, обвиняемых в коррупции", - отметила Фотыга.

"Мы наблюдаем за борьбой против коррупции в Украине с большим вниманием. Мы знаем, что это является одной из главных проблем. И это также, к сожалению, является одним из тех вопросов, за которое Украина иногда критикуется западными государствами", - отметил Дариуш Розати .

Но, как отметил Михаэль Галлер, процесс реформ и его успешность в том числе и в антикоррупционной сфере, зависит исключительно от самой Украины, и ЕС не сможет ее к этому принудить.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .