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Євродепутати розповіли про умову призупинки "безвізу" для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Якщо реформи в Україні загальмують, то ЄС має механізм, який може призупинити в екстреному порядку "безвіз". Про це Deutche Welle повідомив євродепутат від Польщі Даріуш Розаті, передає УНН.

"Якщо щось відбудеться і реформи зупиняться, тоді буде завжди можливість для перегляду цього процесу і для вжиття відповідних заходів. В екстремальному випадку, який, на мою думку, мало можливий, візовий режим може бути призупинений. Ми маємо відповідний механізм, який обумовлений в угоді про візову лібералізацію", - пояснив Д.Розаті.

Євродепутат також впевнений, що український уряд не стане менш мотивованим продовжувати реформи після отримання "безвізу".

"Якщо Україна скасує або відступить від якихось реформ, які вже втілені, це (повернення візового режиму - Ред.) може статись. Наприклад, якщо Україна відступить від якихось вимог, які перед нею були поставлені. Це завжди залежить від волі держав-членів ЄС", - зазначила євродепутат від Польщі, член комітету закордонних справ Анна Фотига.

При цьому голова комітету ЄП із закордонних справ Ельмар Брок висловив сподівання, що Україна все ж таки продовжуватиме процес реформування.

"Україна повинна продовжувати реформи, інакше на неї чекає економічний колапс і вона не зможе рухатись вперед. Візова лібералізація - гарна річ для громадян України, а не для вирішення українських проблем", - зазначив Е.Брок.

Однією з головних проблем євродепутати вважають неефективність боротьби з корупцією і обіцяють слідкувати за антикорупційними змінами в Україні.

"Безкарність за корупцію є проблемою. Сподіваюсь, що судова реформа призведе до притягнення до відповідальності людей, яких звинувачують у корупції", - зазначила Анна Фотига.

"Ми спостерігаємо за боротьбою проти корупції в Україні з великою увагою. Ми знаємо, що це є однією з найголовніших проблем. І це також, на жаль, є одним з тих питань, за яке Україна іноді критикується західними державами", - зауважив Даріуш Розаті.

Але, як наголосив Міхаель Галлер, процес реформ та його успішність, зокрема, і в антикорупційній сфері, залежить винятково від самої України, і ЄС не зможе її до цього примусити.

Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

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