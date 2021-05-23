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Евровидение-2021: солист Måneskin пройдет добровольный тест на наркотики

Киев • УНН

 • 24977 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Победители Евровидения — итальянский рок-группа Måneskin — опровергли слухи об употреблении наркотиков, солист Давид Дамиано пройдет добровольный тест. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU), информирует УНН.

Евровидение-2021: солист Måneskin пройдет добровольный тест на наркотики

Детали

По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin.

“Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса Евровидение, которое появилось вчера вечером с грин-рума (место, где находится группа в период проведения конкурса). Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой”, — говорится в заявлении EBU.

“Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в грин-руме не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и своевременно предоставим дополнительную информацию”, — отмечается в заявлении.

Дополнение

Солиста итальянской группы Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. Ролик опубликовал испанский журналист Давид Санчес де Кастро в своем Twitter.

Confirmadísimo: el de Italia se ha metido una clencha delante de toda Europa #Eurovision pic.twitter.com/I6tI4Nu8zZ

— David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) May 22, 2021

На кадрах видно, что Дамиано и другие участники группы сидят за столом и пьют алкоголь. В какой-то момент музыкант наклоняется к столу.

Дамиано заявил, что не принимал наркотики, а собирал осколки стекла со стола.

Справка

Группа Måneskin победила на Евровидении с песней “Zitti e buoni”, набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, из 499 баллами. На третьем с 432 баллами — Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears).

Украина, которую представляла группа Go_A, в целом получила 364 балла, заняв пятое место.

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