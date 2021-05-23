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Євробачення-2021: соліст Måneskin пройде добровільний тест на наркотики

Київ • УНН

 • 24977 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Переможці Євробачення — італійський рок-гурт Måneskin — спростували чутки про вживання наркотиків, соліст Давид Даміано пройде добровільний тест. Про це йдеться в офіційній заяві Європейської мовної спілки (EBU), інформує УНН.

Євробачення-2021: соліст Måneskin пройде добровільний тест на наркотики

Деталі

За сумарними результатами голосування журі та глядачів переможцем конкурсу в цьому році стала Італія, яку представляв рок-гурт Måneskin.

“Нам відомо про чутки з приводу відео за участю переможців музичного конкурсу Євробачення, яке з’явилося вчора ввечері з грін-руму (місце, де знаходиться група в період проведення конкурсу). Гурт рішуче спростував звинувачення у вживанні наркотиків, а вокаліст пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому”, — йдеться в заяві EBU.

“Гурт, їхнє керівництво і глава делегації повідомили нам, що у грін-румі не було наркотиків, і пояснили, що на їхньому столі було розбите скло. EBU може підтвердити, що розбите скло було знайдено після перевірки на місці. Ми все ще уважно вивчаємо відзнятий матеріал і своєчасно надамо додаткову інформацію”, — наголошується в заяві.

Confirmadísimo: el de Italia se ha metido una clencha delante de toda Europa #Eurovision pic.twitter.com/I6tI4Nu8zZ

— David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) May 22, 2021

На кадрах видно, що Даміано і інші учасники групи сидять за столом і п’ють алкоголь. У якийсь момент музикант нахиляється до столу.

Даміано заявив, що не приймав наркотики, а збирав осколки скла зі столу.

Довідка

Гурт Måneskin переміг на Євробаченні з піснею “Zitti e buoni”, набравши 524 бали. На другому місці опинилася Франція, яку представляла артистка Барбара Праві з піснею Voilà, з 499 балами. На третьому з 432 балами — Швейцарія (виконавець Gjon’s Tears).

Україна, яку представляв гурт Go_A, в цілому отримала 364 бали, посівши п’яте місце.

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