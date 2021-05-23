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Евровидение-2021: группа Go_A вернулась в Украину

Киев • УНН

 • 27227 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Группа “Go_A”, который в этом году представлял Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение”, прибыл из Нидерландов в международный аэропорт “Борисполь”, пишет УНН со ссылкой на “Общественное”.

Евровидение-2021: группа Go_A вернулась в Украину

Как сообщили СМИ, команду встретили с цветами и под аплодисменты.

Детали

Участники группы поделились первыми впечатлениями от конкурса. “Очень крутая поездка, очень много впечатлений. Мне кажется у нас все получилось”, — говорит солистка группы Екатерина Павленко.

Она также добавила, что: “Когда судьи голосовали было немножко обидно, а потом, когда проголосовали люди мы поняли, что это то, что нам надо. Мы делаем музыку для людей, поэтому то, что произошло — это прекрасно”.

В Украину вернулся группа Go_A, занявший пятое место на Евровидении pic.twitter.com/4MKua0b44M

— ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ (@suspilne_news) May 23, 2021

Дополнение

Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней “Zitti E Buoni”, пятый итоговое и второе среди телезрителей Европы и Австралии — получили представители Украины, группа Go_A с песней “Шум”.

Добавим, что впервые за Украину — проголосовали телезрители всех стран-участниц Евровидения, чего не было и в победные для страны 2004 и 2016 годы.

Украинские Национальные Новости

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