Евровидение-2021: группа Go_A вернулась в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Группа “Go_A”, который в этом году представлял Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение”, прибыл из Нидерландов в международный аэропорт “Борисполь”, пишет УНН со ссылкой на “Общественное”.
Как сообщили СМИ, команду встретили с цветами и под аплодисменты.
Детали
Участники группы поделились первыми впечатлениями от конкурса. “Очень крутая поездка, очень много впечатлений. Мне кажется у нас все получилось”, — говорит солистка группы Екатерина Павленко.
Она также добавила, что: “Когда судьи голосовали было немножко обидно, а потом, когда проголосовали люди мы поняли, что это то, что нам надо. Мы делаем музыку для людей, поэтому то, что произошло — это прекрасно”.
В Украину вернулся группа Go_A, занявший пятое место на Евровидении pic.twitter.com/4MKua0b44M— ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ (@suspilne_news) May 23, 2021
Дополнение
Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней “Zitti E Buoni”, пятый итоговое и второе среди телезрителей Европы и Австралии — получили представители Украины, группа Go_A с песней “Шум”.
Добавим, что впервые за Украину — проголосовали телезрители всех стран-участниц Евровидения, чего не было и в победные для страны 2004 и 2016 годы.