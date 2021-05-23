Євробачення-2021: гурт Go_A повернувся до України

Як повідомили ЗМІ, команду зустріли з квітами та під оплески.

Деталі

Учасники гурту поділилися першими враженнями від конкурсу. “Дуже крута поїздка, дуже багато вражень. Мені здається у нас все вийшло”, — каже солістка гурту Катерина Павленко.

Вона також додала, що: “Коли судді голосували було трошки образливо, а потім, коли проголосували люди ми зрозуміли, що це те, що нам треба. Ми робимо музику для людей, тому те, що сталося — це прекрасно”.

До України повернувся гурт Go_A, який посів п'яте місце на Євробаченні pic.twitter.com/4MKua0b44M

Доповнення

Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Шум”.

Додамо, що вперше за Україну — проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.