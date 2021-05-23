Євробачення-2021: гурт Go_A повернувся до України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Гурт “Go_A”, який цьогоріч представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення”, прибув з Нідерландів в міжнародний аеропорт “Бориспіль”, пише УНН з посиланням на “Суспільне”.
Як повідомили ЗМІ, команду зустріли з квітами та під оплески.
Деталі
Учасники гурту поділилися першими враженнями від конкурсу. “Дуже крута поїздка, дуже багато вражень. Мені здається у нас все вийшло”, — каже солістка гурту Катерина Павленко.
Вона також додала, що: “Коли судді голосували було трошки образливо, а потім, коли проголосували люди ми зрозуміли, що це те, що нам треба. Ми робимо музику для людей, тому те, що сталося — це прекрасно”.
До України повернувся гурт Go_A, який посів п'яте місце на Євробаченні pic.twitter.com/4MKua0b44M— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) May 23, 2021
Доповнення
Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Шум”.
Додамо, що вперше за Україну — проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.