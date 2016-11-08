"Евро фарма" должна нести ответственность за фейковую информацию о благотворительности - нардеп

"Если компания распространяет фейковую информацию, то безусловно она должна отвечать за это. Если компания не отвечает за ту информацию, которую распространяет - то она должна отвечать по закону. Если есть корыстные интересы компании и она для этого распространяет информацию - то этим должны заниматься правоохранительные органы. Если же она не преследует никакого коммерческого интереса - то я не понимаю для чего она это делает ", - сказал он.

Также, Б.Береза ​​рассказал, что такие случаи не редкость. К примеру, в свое время была компания, что распространяла фейковую информацию о сотрудничестве с комитетом противодействия коррупции ВРУ.

"Была такая похожая компания, которая информировала общественность, что она работает с комитетом противодействия коррупции. Мы обратились в комитет и он ответил, что никогда не общался с ней. Мы написали иск к компании и она сняла информацию. То есть, бывают разные ситуации. Правоохранители разбираются только когда есть коммерческий интерес ", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, на официальном сайте ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить солдат АТО, используя свои инновационные продукты".

Однако, в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что никакого сотрудничества Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины с ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" не имеет .

Также напомним, Киевский областной совет не предоставлял ни согласования на строительство "Евро фарма" под Киевом (в с. Петровское) и не утверждал никаких программ финансирования в этом направлении .

Более того, как оказалось, законность строительства "Евро Фарма" не проверяли, ни в прокуратуре, ни в Государственной экологической инспекции Киевской области. И это несмотря на то, что речь идет о строительстве химико-фармацевтического предприятия .