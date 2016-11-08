"Евро фарма" должна нести ответственность за фейковую информацию о благотворительности - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Любая компания, которая распространяет неправдивые сведения о предоставлении благотворительной помощи - должна нести ответственность за свои действия. Об этом УНН заявил народный депутат, член антикоррупционного комитета ВРУ Борислав Береза, комментируя данные о том, что иностранная компания "Евро Фарма Интернешнл" опубликовала на своем официальном сайте ложную информации о якобы лечении бойцов АТО .
"Если компания распространяет фейковую информацию, то безусловно она должна отвечать за это. Если компания не отвечает за ту информацию, которую распространяет - то она должна отвечать по закону. Если есть корыстные интересы компании и она для этого распространяет информацию - то этим должны заниматься правоохранительные органы. Если же она не преследует никакого коммерческого интереса - то я не понимаю для чего она это делает ", - сказал он.
Также, Б.Береза рассказал, что такие случаи не редкость. К примеру, в свое время была компания, что распространяла фейковую информацию о сотрудничестве с комитетом противодействия коррупции ВРУ.
"Была такая похожая компания, которая информировала общественность, что она работает с комитетом противодействия коррупции. Мы обратились в комитет и он ответил, что никогда не общался с ней. Мы написали иск к компании и она сняла информацию. То есть, бывают разные ситуации. Правоохранители разбираются только когда есть коммерческий интерес ", - добавил он.
Напомним, как сообщал УНН, на официальном сайте ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить солдат АТО, используя свои инновационные продукты".
Однако, в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что никакого сотрудничества Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины с ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" не имеет .
Также напомним, Киевский областной совет не предоставлял ни согласования на строительство "Евро фарма" под Киевом (в с. Петровское) и не утверждал никаких программ финансирования в этом направлении .
Более того, как оказалось, законность строительства "Евро Фарма" не проверяли, ни в прокуратуре, ни в Государственной экологической инспекции Киевской области. И это несмотря на то, что речь идет о строительстве химико-фармацевтического предприятия .