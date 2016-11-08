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“Євро фарма” має нести відповідальність за фейкову інформацію про благодійність - нардеп

“Євро фарма” має нести відповідальність за фейкову інформацію про благодійність - нардеп

Київ • УНН

 • 9008 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Будь-яка компанія, що розповсюджує не правдиву інформацію про надання благодійної допомоги — має нести відповідальність за свої дії. Про це УНН заявив народний депутат, член антикорупційного комітету ВРУ Борислав Береза, коментуючи дані про те, що іноземна компанія “Євро Фарма Інтернешнл” опублікувала на своєму офіційному сайті неправдиву інформації про начебто лікування бійців АТО.

“Якщо компанія поширює фейкову інформацію, то безумовно вона повинна відповідати за це. Якщо компанія не відповідає за ту інформацію, яку розповсюджує — то вона повинна відповідати по закону . Якщо є корисні інтереси компанії і вона для цього розповсюджує інформацію — то цим мають займатися правоохоронці. Якщо ж вона не переслідує ніякого комерційного інтересу — то я не розумію для чого вона це робить”, — сказав він.

Також, Б.Береза розповів, що такі випадки не є поодинокими. До прикладу, свого часу існувала компанія, що поширювала фейкову інформацію про співпрацю із комітетом протидії корупції ВРУ.

“Була така схожа компанія, яка інформувала громадськість, що вона працює з комітетом протидії корупції. Ми звернулися до комітету і він відповів, що ніколи не спілкувався з нею. Ми написали позов до компанії і вона зняла інформацію. Тобто, бувають різні ситуації. Правоохоронці розбираються лише тоді коли є комерційний інтерес”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на офіційному сайті ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” сказано, що компанія “в тісній співпраці з Міністерством оборони взяла на себе зобов’язання лікувати солдат АТО, використовуючи свої інноваційні продукти”.

Однак, у Міноборони таку інформацію спростували, зазначивши, що жодної співпраці Військово-медичний департамент Міністерства оборони України з ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” не має.

Також нагадаємо, Київська обласна рада не надавала жодного погодження на будівництво “Євро фарми” під Києвом (у с. Петрівське) та не затверджувала жодних програм фінансування щодо цього напрямку.

Більше того, як виявилося, законність будівництва “Євро фарми” не перевіряли, ані в прокуратурі, ані у Державній екологічній інспекції Київської області. І це незважаючи на те, що йдеться про будівництво хіміко-фармацевтичного підприємства.

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