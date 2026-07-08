Евро-2026 (U-19): Украина поборется с Германией за выход в финал
Киев • УНН
8 июля молодежная сборная Украины встретится с Германией в полуфинале чемпионата Европы. Букмекеры отдают предпочтение немцам с коэффициентом 1,73 против 4,35 на Украину.
Сегодня, 8 июля, молодежная сборная Украины встретится с Германией в полуфинале молодежного чемпионата Европы-2026, пишет УНН.
Детали
Полуфинальный матч между Германией и Украиной состоится в 21:00 по киевскому времени на стадионе "The Racecourse Ground" в валлийском Рексеме.
По результатам матча определятся финалисты турнира. Отметим, в 18:30 состоится первый полуфинальный матч, где молодежная сборная Испании встретится с Хорватией. Также в 16:00 Дания и Италия сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.
6 июля сборная прибыла в Честер, где будет готовиться к полуфиналу против Германии.
Путь к полуфиналу
Сборная Украины прошла в плей-офф, одержав три победы из трех на групповом этапе. В первом туре наша молодежка обыграла Хорватию (3:1), во втором туре одержала минимальную победу над Сербией (2:1), а в заключительном туре обыграла Италию (1:0).
В то же время Германия в группе обыграла Данию (4:3), разгромила Уэльс (4:0) и с таким же счетом уступила Испании.
Украина U19 победила Италию и сыграет в полуфинале с Германией05.07.26, 20:24 • 3650 просмотров
Фаворит букмекеров, где смотреть
Матч покажет медиасервис Megogo, а также местные каналы "Суспільного".
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Германии, на победу которой дают коэффициент - 1,73. На победу Украины - 4,35.
В то же время Германия в группе обыграла Данию (4:3), разгромила Уэльс (4:0) и с таким же счетом уступила Испании.
ФИФА рассмотрит возвращение российских команд на международные турниры после решения МОК08.07.26, 00:05 • 3178 просмотров