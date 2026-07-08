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Евро-2026 (U-19): Украина поборется с Германией за выход в финал

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

8 июля молодежная сборная Украины встретится с Германией в полуфинале чемпионата Европы. Букмекеры отдают предпочтение немцам с коэффициентом 1,73 против 4,35 на Украину.

Евро-2026 (U-19): Украина поборется с Германией за выход в финал
Фото: Украинская ассоциация футбола

Сегодня, 8 июля, молодежная сборная Украины встретится с Германией в полуфинале молодежного чемпионата Европы-2026, пишет УНН.

Детали

Полуфинальный матч между Германией и Украиной состоится в 21:00 по киевскому времени на стадионе "The Racecourse Ground" в валлийском Рексеме.

По результатам матча определятся финалисты турнира. Отметим, в 18:30 состоится первый полуфинальный матч, где молодежная сборная Испании встретится с Хорватией. Также в 16:00 Дания и Италия сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

6 июля сборная прибыла в Честер, где будет готовиться к полуфиналу против Германии.

Путь к полуфиналу

Сборная Украины прошла в плей-офф, одержав три победы из трех на групповом этапе. В первом туре наша молодежка обыграла Хорватию (3:1), во втором туре одержала минимальную победу над Сербией (2:1), а в заключительном туре обыграла Италию (1:0).

В то же время Германия в группе обыграла Данию (4:3), разгромила Уэльс (4:0) и с таким же счетом уступила Испании.

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Фаворит букмекеров, где смотреть

Матч покажет медиасервис Megogo, а также местные каналы "Суспільного".

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Германии, на победу которой дают коэффициент - 1,73. На победу Украины - 4,35.

В то же время Германия в группе обыграла Данию (4:3), разгромила Уэльс (4:0) и с таким же счетом уступила Испании.

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