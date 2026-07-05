Украина U19 победила Италию и сыграет в полуфинале с Германией
Киев • УНН
Юношеская сборная Украины U-19 победила Италию в заключительном матче группового этапа Евро-2026. В полуфинале украинцы сыграют с Германией 8 июля.
Юношеская сборная Украины по футболу U-19 провела заключительный матч группового этапа чемпионата Европы 2026 года против команды Италии. В очной дуэли определялся победитель квартета, передает УНН.
Детали
Украина завершила групповой этап Евро-2026 на первом месте в турнирной таблице. Тогда как Италия остается вне плей-офф чемпионата Европы, а со второго места группы B выходит сборная Хорватии.
Украина — Италия 1:0.
Гол: Оличенко, 30.
Турнирная таблица:
- Украина — 9 очков (3 матча), 6:2 (разница голов).
- Хорватия — 4 очка (3), 4:3.
- Италия — 4 очка (3), 2:1.
- Сербия — 0 очков (3), 1:7.
Свой матч 1/2 финала Украина проведет в среду, 8 июля, в 21:00 по киевскому времени.
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