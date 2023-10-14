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Евро-2024: Украина уверенно переиграла Северную Македонию

Евро-2024: Украина уверенно переиграла Северную Македонию

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Сборная Украины по футболу в отборочном матче к Евро-2024 в Праге уверенно победила Северную Македонию со счетом 2:0, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Отмечается, что первые минуты встречи прошли в борьбе, но со временем преимущество сборной Украины стало очевидным. Сначала Димитриевский потянул удары Довбика и Мудрика, которые заходили в штрафную через фланг.

На 30-й минуте наша команда открыла счет: Судаков перехватил, обыгрался с Зинченко и пробил издали, а мяч рикошетом от Серафимова влетел в сетку. Это первый гол для Георгия за национальную команду.

После этого македонцы перехватили инициативу и могли отыграться. Сначала Миовский в штрафной убрал Матвиенко, но Трубин был на месте. Впоследствии Ашковский приблизился к владениям Анатолия через правый фланг — и здесь наш кипер дуэль выиграл. Также можно вспомнить обводящий удар Эльмаса мимо цели.

В начале второго тайма Довбик не реализовал выход один на один, правда, находясь в офсайде. На 53-й минуте Чурлинов ворвался в нашу штрафную, но Трубин выручил сборную Украины. Впоследствии уже сине-желтые упустили две прекрасные возможности. Сначала Довбык убежал в контратаке и отдал на Мудрика, но тот проиграл дуэль киперу. Затем Матвиенко после подачи Зинченко с углового попал в перекладину.

В дальнейшем балканцы завладели мячом, пытаясь сравнять счет, издали в створ пробил Адеми. Украинцы ответили классным дальним ударом Мудрика —мяч пролетел рядом со стойкой. Вскоре спас гостей Димитриевский, переведя мощный выстрел Судакова в перекладину.

На 87-й минуте Малиновский разыграл контратаку, отдал на Яремчука, но нападающий пробить вратаря македонцев не сумел. Впрочем, в компенсированное время сборная Украины таки забила второй раз: после перехвата на своей половине Караваев прорвался по левому флангу и, заметив, что голкипер слишком далеко вышел, дальним ударом попал в пустые ворота. 2:0.

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