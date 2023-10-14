Євро-2024: Україна впевнено переграла Північну Македонію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Збірна України з футболу у відбірному матчі до Євро-2024 у Празі впевнено перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, пише УНН з посиланням на УАФ.
Зазначається, що перші хвилини зустрічі пройшли в боротьбі, але із часом перевага збірної України стала очевидною. Спершу Димитриєвський потягнув удари Довбика і Мудрика, які заходили до штрафного через фланг.
На 30-й хвилині наша команда відкрила рахунок: Судаков перехопив, обігрався із Зінченком і пробив здалеку, а м’яч рикошетом від Серафимова влетів у сітку. Це перший гол для Георгія за національну команду.
Після цього македонці перехопили ініціативу й могли відігратися. Спершу Міовський у штрафному прибрав Матвієнка, але Трубін був на місці. Згодом Ашковський наблизився до володінь Анатолія через правий фланг — і тут наш кіпер дуель виграв. Також можна пригадати обвідний удар Ельмаса повз ціль.
На початку другого тайму Довбик не реалізував вихід сам на сам, щоправда, перебуваючи в офсайді. На 53-й хвилині Чурлінов увірвався до нашого штрафного, але Трубін виручив збірну України. Згодом уже синьо-жовті впустили дві чудові нагоди. Спершу Довбик утік у контратаці й віддав на Мудрика, але той програв дуель кіперу. Затим Матвієнко після подачі Зінченка з кутового влучив у поперечину.
Надалі балканці заволоділи м’ячем, намагаючись зрівняти рахунок, здалеку в площину пробив Адемі. Українці відповіли класним дальнім ударом Мудрика — м’яч пролетів поруч зі стійкою. Незабаром врятував гостей Димитриєвський, перевівши потужний постріл Судакова в поперечину.
На 87-й хвилині Маліновський розіграв контратаку, віддав на Яремчука, але нападник пробити воротаря македонців не зумів. Утім, у компенсований час збірна України таки забила вдруге: після перехоплення на власній половині Караваєв прорвався лівим флангом і, помітивши, що голкіпер задалеко вийшов, дальнім ударом поцілив у порожні ворота. 2:0.
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