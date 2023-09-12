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"Евпатория" - в "Дія" запустили новую военную облигацию

"Евпатория" - в "Дія" запустили новую военную облигацию

Киев • УНН

 • 393824 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В "Дія" запустили новые военные облигации "Евпатория". Эмиссионная ценная бумага имеет ставку 18,31% и дату выплаты 18.06.2025, передает УНН.

Детали

На аукционах облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) 5 сентября Минфин выпустил новые военные облигации UA4000228449 на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года, пишет ведомство. 

Такие военные ОВГЗ с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении Дія под названием «Евпатория».

"За покупку не нужно платить комиссию или скрытые платежи — это прямая инвестиция в нашу победу", - говорится в сообщении Telegram вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Также у Дії есть возможность реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации «Евпатория».

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Дополнение

На сегодня почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение Дія. Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а теперь – Евпатории.

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В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд гривен.

"Каждая приобретенная военная облигация – это освобождение из оккупации украинских городов и сел, поддержка Вооруженных Сил Украины, обеспечение наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами", - добавили в ведомстве. 

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