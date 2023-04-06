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У “Дії” зʼявилася нова військова облігація “Ялта”

У “Дії” зʼявилася нова військова облігація “Ялта”

Київ • УНН

 • 1167683 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У застосунку “Дія” з’явилася нова військова облігація — “Ялта”, передає УНН з посиланням на Telegram “Дії”.

Цитата

“Маємо круті новини! Сьогодні всі, хто придбали облігацію Енергодар у застосунку Дія, отримали виплати: суму вкладу + відсоток. Вітаємо! Реінвестуйте в перемогу і вкладіть кошти в нову облігацію Ялта. Дата виплати: 26.06.2024 року. Процентна ставка: 19%”, — йдеться в повідомленні.

Військові облігації — це одночасно підтримка економіки й армії та вдала інвестиція, нагадують в Дії.

В Дії облігації можна придбати за кілька кліків з будь-якої банківської картки.

“Купуйте облігацію Ялта, вкладайте в перемогу та діліться в stories, щоб якомога більше людей дізналися про нову облігацію в Дії. Кожна куплена облігація наближає наші міста до звільнення”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України за підтримки Укрзалізниці.

Нагадаємо

Українцям дозволять підписувати європейські контракти і документи “Дія.Підписом”.

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