В "Дії" появилась новая военная облигация "Ялта"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В приложении “Дія” появилась новая военная облигация — “Ялта”, передает УНН со ссылкой на Telegram “Дії”.
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“У нас крутые новости! Сегодня все, кто приобрели облигацию Энергодар в приложении Дія, получили выплаты: сумму вклада + процент. Поздравляем! Реинвестируйте в победу и вложите средства в новую облигацию Ялта. Дата выплаты: 26.06.2024 года. Процентная ставка: 19%”, — говорится в сообщении.
Военные облигации — это одновременно поддержка экономики и армии и удачная инвестиция, напоминают в Дії.
В Дії облигации можно приобрести за несколько кликов с любой банковской карты.
“Купите облигацию Ялта, вложите в победу и поделитесь в stories, чтобы как можно больше людей узнали о новой облигации в Дії. Каждая купленная облигация приближает наши города к освобождению”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством финансов Украины, Национальной Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины при поддержке Укрзализныци.
Напомним
Украинцам разрешат подписывать европейские контракты и документы “Дія.Підписом”.