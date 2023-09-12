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"Євпаторія" - в Дії запустили нову військову облігацію

"Євпаторія" - в Дії запустили нову військову облігацію

Київ • УНН

 • 393828 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Дії запустили нові військові облігації "Євпаторія". Емісійний цінний папір має ставку 18,31% та дату виплати 18.06.2025, передає УНН.

Деталі

На аукціонах облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації UA4000228449 на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року, пише відомство. 

Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку Дія під назвою «Євпаторія».

"За покупку не потрібно сплачувати комісію або приховані платежі — це пряма інвестиція в нашу перемогу", - йдеться в повідомленні Telegram віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Також у Дії є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».

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Доповнення

На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії.

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У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.

"Кожна придбана військова облігація – це визволення з окупації українських міст і сіл, підтримка Збройних Cил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами", - додали у відомстві. 

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