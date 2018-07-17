ЕСПЧ обязал Россию выплатить участникам Pussy Riot 37 тыс. евро моральной компенсации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому Россия должна выплатить компенсации трем бывшим участницам Pussy Riot по делу об акции в Храме Христа Спасителя в 2012 году, передает УНН со ссылкой на решение суда.
Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой российское государство должно выплатить по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич - 5 тысяч евро.
Также суд постановил компенсировать каждой из участниц судебные расходы на сумму 11 760 евро.
Отмечается, что государство-ответчик должно выплатить заявителям компенсации в течение трех месяцев с даты окончательного принятия решения.
Напомним, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены в августе 2012 года при попытке провести панк-молебен в Храме Христа Спасителя.
В октябре 2012 года Мосгорсуд изменил Екатерине Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Срок заключения Толоконниковой и Алехиной был закончиться в начале марта 2014 года.