ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити учасницям Pussy Riot 37 тис. євро моральної шкоди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Європейський суд з прав людини виніс рішення, згідно з яким Росія має виплатити компенсації трьом колишнім учасницям Pussy Riot у справі про акцію в Храмі Христа Спасителя в 2012 році, передає УНН з посиланням на рішення суду.
Марії Альохіній і Надії Толоконниковій російська держава має виплатити моральної компенсації по 16 тисяч євро, Катерині Самуцевич – 5 тисяч євро.
Також суд постановив компенсувати учасницям судові витрати на суму 11 760 євро.
Зазначається, що держава-відповідач має сплатити заявникам компенсації протягом трьох місяців з дати остаточного прийняття рішення.
Нагадаємо, Надія Толоконнікова, Марія Альохіна та Катерина Самуцевич були засуджені у серпні 2012 року за спроби провести панк-молебень у Храмі Христа Спасителя.
У жовтні 2012 року Мосміськсуд змінив Катерині Самуцевич покарання на умовне і звільнив з-під варти в залі суду. Термін ув'язнення Толоконнікової та Альохіної мав закінчитись на початку березня 2014 року.