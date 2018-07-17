ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити учасницям Pussy Riot 37 тис. євро моральної шкоди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Європейський суд з прав людини виніс рішення, згідно з яким Росія має виплатити компенсації трьом колишнім учасницям Pussy Riot у справі про акцію в Храмі Христа Спасителя в 2012 році, передає УНН з посиланням на рішення суду.

Марії Альохіній і Надії Толоконниковій російська держава має виплатити моральної компенсації по 16 тисяч євро, Катерині Самуцевич – 5 тисяч євро.

Також суд постановив компенсувати учасницям судові витрати на суму 11 760 євро.

Зазначається, що держава-відповідач має сплатити заявникам компенсації протягом трьох місяців з дати остаточного прийняття рішення.

Нагадаємо, Надія Толоконнікова, Марія Альохіна та Катерина Самуцевич були засуджені у серпні 2012 року за спроби провести панк-молебень у Храмі Христа Спасителя.

У жовтні 2012 року Мосміськсуд змінив Катерині Самуцевич покарання на умовне і звільнив з-під варти в залі суду. Термін ув'язнення Толоконнікової та Альохіної мав закінчитись на початку березня 2014 року.

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