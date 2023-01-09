ЕСПЧ принял решение по большому делу по Донбассу, объявит 25 января - уполномоченная

Цитата

"Открываем (уже по традиции) новый год в ЕСПЧ… решением по приемлемости межгосударственного дела «Украина и Нидерланды против россии». 25.01.2023 ЕСПЧ публично объявит решение по так называемому делу по Донбассу - первому делу по захвату восточной Украины в 2014 году, когда россия начала войну против Украины с Крыма и Донбасса", - сообщила Сокоренко.

Детали

Уполномоченная напомнила, что дело «Украина и Нидерланды против россии» по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 касается административной практики нарушений россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года, в том числе и сбитие малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году над временно оккупированной территорией Донецкой области.

"Пожалуй, как должностное лицо должна на это событие реагировать сдержанно вроде - в случае положительного решения для Украины ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу. Но как юрист, ведущий это дело с 2014 года и знаю, сколько усилий было вложено в это дело, какую доказательную базу Украина подала и какие аргументы были у россии в ответ – могу сказать – ЕСПЧ перейдет к рассмотрению по существу, - отметила чиновница.- Как это сделал и в другом межгосударственной деле «Украина против россии (по Крыму)» в январе 2021 года. И это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков. А это только начало года”.

Напомним

ЕСПЧ признал приемлемым дело Украины против рф относительно Крыма.