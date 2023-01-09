ЄСПЛ ухвалив рішення у великій справі щодо Донбасу, оголосить 25 січня - уповноважена

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"Відкриваємо (вже за традицією) новий рік в ЄСПЛ… рішенням по прийнятності міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти росії». 25.01.2023 ЄСПЛ публічно оголосить рішення у так званій справі по Донбасу - першій справі щодо захоплення східної України у 2014 році, коли росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу", - повідомила Сокоренко.

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Уповноважена нагадала, що справа «Україна та Нідерланди проти росії» за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 стосується адміністративної практики порушень росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, у тому числі і збиття малайзійського Boeing рейсу МН17 у 2014 році над тимчасово окупованою територією Донецької області.

"Мабуть, як посадова особа маю на цю подію реагувати стримано на кшталт - у разі позитивного рішення для України ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті. Але як юрист, що веде цю справу з 2014 року та знаю, скільки зусиль було покладено в цю справу, яку доказову базу Україна подала і які аргументи були у росії у відповідь – можу сказати – ЄСПЛ перейде до розгляду по суті, - зазначила посадовиця. - Як це зробив і в іншій міждержавній справі «Україна проти росії (щодо Криму)» в січні 2021 року. І це буде ще один міжнародно-правовий цвях в труну російських загарбників. А це тільки початок року".

Нагадаємо

ЄСПЛ визнав прийнятною справу України проти рф щодо Криму.