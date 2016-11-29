ЕСПЧ рассмотрит дело С.Краснова по сокращенной процедуре - адвокат

"Заявление приняли (в ЕСПЧ - ред.), его я готовил, оно с моей подписью. Заявление принято к рассмотрению и есть судья, который в сокращенном порядке будет его рассматривать, учитывая те насилия, которые были совершены в отношении Краснова", - сказал Л.Сиваков.

Он отметил, что в заявлении изложены факты нарушений 3, 5 и 6 статей Европейской конвенции по правам человека и основных свобод. В частности, речь идет о запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на справедливый суд.

"В заявлении все - незаконный состав суда, пытки... (нарушение - ред.) 3,5,6 статей Конвенции. Суд принял во внимание, что нарушены все три статьи", - отметил Л.Сиваков.

При этом, по его словам, точная дата судебного разбирательства пока неизвестна.

"Мы надеемся, что это будет очень быстро и надеемся, что суд вынесет положительное решение", - отметил защитник.

Напомним, Святошинский суд рассматривает дело по обвинению С.Краснова в незаконном хранении взрывчатки в период массовых протестов на Майдане Незалежности в Киеве осенью-зимой 2013-2014 года. После смены власти в Киеве в феврале 2014 г. СБУ прекратила расследование этого дела. Впоследствии расследование было продолжено. СБУ и Генпрокуратура завершили расследование двух дел против С.Краснова: по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ, а также в государственной измене, незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке террористического акта.

Станислава Краснова задержали сотрудники СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах.

23 сентября С.Краснова освободили из СИЗО.