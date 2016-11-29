ЄСПЛ розгляне справу С.Краснова за скороченою процедурою – адвокат

"Заява прийнята (в ЄСПЛ – ред.), її я готував, вона з моїм підписом. Заява прийнята до розгляду і є суддя, який у скороченому порядку буде її розглядати, зважаючи на ті насильства, які були скоєні щодо Краснова",- сказав Л.Сіваков.

Він зазначив, що в заяві викладені факти порушень 3, 5 та 6 статей Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод. Зокрема, йдеться про заборону катувань, право на свободу та особисту недоторканність та право на справедливий суд.

"У заяві все – незаконний склад суду, катування… (порушення - ред.) 3,5,6 статті Конвенції. Суд прийняв до уваги, що порушені всі три статті",- зазначив Л.Сіваков.

При цьому, за його словами, точна дата судового розгляду поки невідома.

"Ми сподіваємося, що це буде дуже скоро і сподіваємось, що суд винесе позитивне рішення",- наголосив захисник.

Нагадаємо, Святошинський суд розглядає справу за звинуваченням С.Краснова в незаконному зберіганні вибухівки в період масових протестів на Майдані Незалежності в Києві восени-взимку 2013-2014 року. Після зміни влади в Києві в лютому 2014 року СБУ припинила розслідування цієї справи. Згодом розслідування було продовжено. СБУ і Генпрокуратура завершили розслідування двох справ проти С.Краснова: за звинуваченням у незаконному зберіганні вибухових речовин, а також у державній зраді, незаконному зберіганні вибухових речовин і підготовці терористичного акту.

Станіслава Краснова затримали співробітники СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом в ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався в судах.

23 вересня Краснова звільнили з СІЗО.