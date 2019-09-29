ЕСПЧ принял решения по 5 “люстрационным” заявлениям против Украины

“ЕСПЧ уведомил представителя, что решения по 5 "люстрационным" заявлениям против Государства Украины — приняты. Это два объединённых кейса”, — сказал собеседник.

По его словам, текст решений будет размещён на официальном сайте Суда 17 октября.

Как сообщал УНН, в апреле на рассмотрении в Европейском суде по правам человека находилось не менее 122 жалобы против Украины относительно люстрации.