ЕСПЧ принял решения по 5 “люстрационным” заявлениям против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Европейский суд по правам человека принял решение по пяти заявлениям против Украины относительно люстрации. Об этом УНН сообщил бывший прокурор, юрист, один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ Олег Подгайный.
“ЕСПЧ уведомил представителя, что решения по 5 "люстрационным" заявлениям против Государства Украины — приняты. Это два объединённых кейса”, — сказал собеседник.
По его словам, текст решений будет размещён на официальном сайте Суда 17 октября.
Как сообщал УНН, в апреле на рассмотрении в Европейском суде по правам человека находилось не менее 122 жалобы против Украины относительно люстрации.