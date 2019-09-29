ЄСПЛ прийняв рішення щодо 5 "люстраційних" заяв проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України щодо люстрації. Про це УНН повідомив колишній прокурор, юрист, один з ініціаторів оскарження положень люстрації в ЄСПЛ Олег Підгайний.
"ЄСПЛ повідомив представника, що рішення щодо 5 "люстраційних" заяв проти Держави Україна - прийняті. Це два об'єднаних кейси", - сказав співрозмовник.
За його словами, текст рішень буде розміщений на офіційному сайті Суду 17 жовтня.
Як повідомляв УНН, в квітні на розгляді в Європейському суді з прав людини знаходилося не менше 122 скарг проти України щодо люстрації.