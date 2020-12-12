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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76677 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100281 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116510 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 151548 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199522 просмотра

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ЕСПЧ огласит решение по делу об войне в Грузии в январе

ЕСПЧ огласит решение по делу об войне в Грузии в январе

Киев  •  УНН

 • 13648 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека в Страсбурге огласит решение по делу о войне 2008 года в Грузии 21 января 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия онлайн.

“Страсбургский суд огласит решение по делу о войне 2008 года 21 января 2021 года, говорится в сообщении Минюста Грузии. По данным ведомства, Грузия обвиняет Россию в нарушении 8 статей Европейской конвенции, имевших место в ходе Августовской войны и последующей оккупации Грузии”, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что грузинская сторона считает, что было нарушено:
- право на жизнь (статья 2);
- запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3);
- право на свободу и безопасность (статья 5);
- право на защиту частной и семейной жизни (статья 8);
- право на эффективное средство правовой защиты (статья 13);
- защита собственности (статья 1 Первого дополнительного протокола);
- право на образование (статья 2 Первого дополнительного протокола);
- свобода передвижения (статья 2 Протокола No 4).

“С начала рассмотрения дела по существу — с 8 октября 2013 года до настоящего времени, были изучены большое количество широкомасштабных, комплексных документов/доказательств из различных источников. В результате оценки качества этих документов было отобрано до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд. Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого Министерство юстиции Грузии также представило свои твердые позиции и доказательства”, - говорится в заявлении Министерства юстиции Грузии.

Напомним, Грузия выступила в ЕСПЧ с обвинениями РФ в гибели мирных жителей во время августовской войны.

Также напомним, Минюст РФ заявил, что Украина и Грузия - "фронтмены выступлений в ЕСПЧ против Москвы".

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