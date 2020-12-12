ЄСПЛ оголосить рішення у справі про війну в Грузії у січні

"Страсбурзький суд оголосить рішення у справі про війну 2008 року 21 січня 2021 року, говориться в повідомленні Мін'юсту Грузії. За даними відомства, Грузія звинувачує Росію в порушенні 8 статей Європейської конвенції, що мали місце під час Серпневої війни і подальшої окупації Грузії", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що грузинська сторона вважає, що було порушено:

- право на життя (стаття 2);

- заборона на тортури і покарання, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження (стаття 3);

- право на свободу і безпеку (стаття 5);

- право на захист приватного і сімейного життя (стаття 8);

- право на ефективний засіб правового захисту (стаття 13);

- захист власності (стаття 1 Першого додаткового протоколу);

- право на освіту (стаття 2 Першого додаткового протоколу);

- свобода пересування (стаття 2 Протоколу No 4).

"З початку розгляду справи по суті - з 8 жовтня 2013 року до теперішнього часу, було вивчено велику кількість широкомасштабних, комплексних документів/доказів з різних джерел. В результаті оцінки якості цих документів було відібрано до 700 доказів і низка документів з відповідним аналізом і аргументами, які Грузія в різний час представила в Страсбурзький суд. Останнє усне слухання у Великій палаті Європейського суду відбулася 23 травня 2018 року, під час якого Міністерство юстиції Грузії також представило свої тверді позиції і докази", - йдеться в заяві Міністерства юстиції Грузії.

Нагадаємо, Грузія виступила в ЄСПЛ зі звинуваченнями РФ в загибелі мирних жителів під час серпневої війни.

Також нагадаємо, Мін'юст РФ заявив, що Україна і Грузія - "фронтмени виступів в ЄСПЛ проти Москви".